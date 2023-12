Segurança de eventos é morto a tiros em São Geraldo do Araguaia

Um homem identificado como Eldo Ferreira de Araújo foi morto a tiros, na última segunda-feira (25), na estrada vicinal que dá acesso à Vila Dois Irmãos, no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense. Conforme as informações iniciais, a vítima foi encontrada sem vida ao lado da motocicleta, modelo Honda Pop, que pilotava ao retornar para casa após passar a madrugada trabalhando.

VEJA MAIS

Eldo, que era conhecido pelos amigos como ‘Binho’, foi encontrado por populares que passavam pela via nas primeiras horas da manhã do feriado de natal. A Polícia Civil foi acionada por volta de 6h50 e estiveram no local, que fica distante cerca de 50km da cidade. Segundo o departamento de homicídios, pessoas que conheciam a vítima relataram que Eldo teria pego um serviço durante a madrugada, em um evento que duraria até a manhã. O crime teria ocorrido quando ele voltava para casa.

Eldo Ferreira de Araújo (Imagem: Correio de Carajás)

Na perícia, os agentes da Polícia Científica teriam notado perfurações feitas por disparos de arma de fogo que estariam na altura do peito. Além disso, todos os seus pertences ainda estavam com Eldo, o que fez a PC descartar a hipótese de latrocínio. A Polícia Militar também esteve no local e fez o isolamento da área para os agentes realizarem o trabalho no local.

O corpo de Eldo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal de Marabá para ser submetido ao exame de necropsia. Ainda não há informações de quem seria o autor do crime ou quais as motivações do homicídio.