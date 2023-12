Corpo de homem com perfurações no tórax é encontrado em Altamira

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde deste domingo (24), por volta das 17h, em uma área de mata, nas proximidades de uma usina de arroz, localizada no bairro São Domingos, em Altamira, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima apresentava perfurações, que indicavam ser de espingarda, na região do tórax. As informações são do Confirma Notícia.

A Polícia Civil foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop). Os agentes foram até o local e constataram a morte. A suspeita é de que o cadáver estaria no local há, pelo menos, dois dias, vítima de um possível homicídio.

O corpo do homem foi removido pela Polícia Científica. Até o momento, as causas que levaram o crime ser cometido são desconhecidas. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.