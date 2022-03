​Sefa apreende 30 mil garrafas de vodca em Carajás

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito de Carajás, com sede em Marabá, apreenderam nesta quarta-feira (23) cerca de 30 mil litros de vodca que estava sendo transportada num caminhão oriundo do Rio de Janeiro com destino a Belém. A mercadoria, avaliada em R$ 52,635 mil, possuía nota fiscal subfaturada.

"Ao iniciar o processo de fiscalização no posto fiscal de Jarbas Passarinho, na rodovia Transamazônica, na divisa com Tocantins, foi verificada a tentativa de utilizar uma nota fiscal subfaturada, ou seja, apresentando valor da mercadoria menor que o valor de mercado”, informou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

A mesma empresa transportou para o estado do Pará, no dia 11 deste mês, carga da mesma vodca no valor de R$ 22,00 cada caixa da mercadoria. Na nota fiscal usada nesta quarta-feira, o mesmo produto tinha o valor de R$ 11,50. “A tentativa era de diminuir o valor da nota fiscal e, com isso, reduzir quase a metade do valor do imposto a pagar”, disse o fiscal de receitas estaduais.

A nota fiscal foi desconsiderada e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 42,288 mil.