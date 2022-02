Carga irregular com 74 toneladas de milho é apreendida em Marabá

Uma carga com aproximadamente 74 toneladas de milho transportados em um caminhão bi-trem supostamente oriundo de General Carneiro, no estado do Mato Grosso, e que tinha como destino a cidade de Santa Bárbara do Pará foi apreendido neste domingo (6), por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). A apreensão ocorreu na unidade fazendária da Ferrovia, na rodovia PA-150, em Marabá.

"Ao receberem a documentação da carga para a devida fiscalização, os servidores fazendários, após analisar as notas fiscais, constataram que os documentos eram adulterados. As respectivas chaves de acesso das Notas Fiscais eletrônicas, quando acessadas, remetiam a outras notas fiscais. Ou seja, os documentos fiscais eram inidôneos e foram desconsiderados”, afirmou o coordenador da unidade fazendária de Carajás, Gustavo Bozola.

O valor da mercadoria é de R$ 106,095 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito, (TAD) no valor de R$ 89,449 mil, referente ao ICMS mais multa.

“Trabalhando com o controle de mercadorias em trânsito, os fiscais de receitas estaduais se deparam com situações como esta, na tentativa de fugir a obrigação do pagamento do imposto estadual. Por isso, durante a ação de fiscalizar, ficamos atentos aos detalhes, garantindo o recolhimento do ICMS”, finalizou Bozola.