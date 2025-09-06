sefa apreende 18 equipamentos de pilates avaliados em quase R$ 192 mil no pará

Fiscais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), no sudeste paraense, apreenderam 18 equipamentos de pilates e reabilitação, avaliados em R$ 191.840,01.

A apreensão, na sexta-feira (5), ocorreu no posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na Transamazônica, em Marabá. A fiscalização informou que foi abordado um caminhão transportando mercadorias provenientes de Rio Negrinho (SC), com destino a Belém. A carga era composta por equipamentos para atividades físicas.

VEJA MAIS:

Após a análise documental e consultas aos sistemas da Sefa foi constatado que não havia comprovação do recolhimento do ICMS referente ao Diferencial de Alíquotas (Difal), que é devido nesta operação, pois a mercadoria tinha como destinatário consumidor final localizado no Pará. Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 39.789,08, já considerando ICMS e multa, que foi pago. Em seguida, a mercadoria foi liberada.