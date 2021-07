Seap emite alerta a policiais penais que moram no Guamá e bairros próximos

Na tarde desta quarta-feira (28), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) pediu aos policiais penais, principalmente aos que moram no bairro do Guamá e áreas próximas, que “elevem seu estado de alerta”.

A instituição teme uma nova onda de ataques aos agentes de segurança, o que estaria sendo planejado, ainda para a noite de hoje, contra servidores da secretaria e um policial militar da reserva, que moram nas proximidades da área mencionada.

Segundo informações, os suspeitos já teriam escondido uma motocicleta roubada dentro de uma residência, no bairro do Guamá. O veículo, possivelmente, seria usado para dar apoio durante a fuga dos criminosos. A reportagem entrou em contato com a Seap, que ainda não deu retorno sobre essa dinâmica do suposto ataque.

“Alertamos a todos os colaboradores que elevem o nível de atenção durante o serviço e, em especial, nos dias de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de vulnerabilidade e risco”, diz o comunicado de alerta. Um número de Disque Proteção foi colocado à disposição dos servidores, caso sofram ameaças.