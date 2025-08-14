Capa Jornal Amazônia
Seap confirma que ‘Mago das Unhas’ continua preso no Pará

O influenciador, detido desde 17 de abril, é investigado na Operação “All In”, que apura um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar em plataformas digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”

O Liberal

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, na noite desta quinta-feira (14), que Gleison Lima Soares, conhecido como “Mago das Unhas”, continua preso. O influenciador, detido desde 17 de abril, é investigado na Operação “All In”, que apura um esquema milionário de promoção e exploração de jogos de azar em plataformas digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”.

Na tarde desta quinta, familiares do influenciador haviam informado que a Justiça do Pará teria determinado a soltura dele, sob algumas medidas cautelares. Segundo a família do influenciador, a decisão previa que Gleison pudesse deixar a custódia e retornar às redes sociais, mediante uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de medidas cautelares, entre elas: manter ocupação lícita; não frequentar bares, casas noturnas ou similares; não ingerir bebidas alcoólicas em público; apresentar endereço fixo; não se ausentar da comarca por mais de oito dias; e usar monitoramento eletrônico por seis meses.

Na mesma operação, a influencer Noelle Araújo também foi presa, mas recebeu alvará de soltura ainda em abril. Já Gleison segue sob custódia da Seap, que não informou detalhes sobre o motivo da manutenção da prisão.

A reportagem tenta contato novamente com a defesa e familiares do influenciador, mas ainda não houve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

