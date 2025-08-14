Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge loja de calçados e residência no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros controlou o sinistro

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o estabelecimento atingido pelo incêndio. (Foto: Bruno Macedo | Liberal +)

Um incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (14/8) em uma loja de calçados localizada na travessa SN-21, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Um imóvel ao lado foi atingido pelas chamas. Não há informações sobre feridos e nem sobre o que ocasionou o fogo. 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fogo consome o estabelecimento numa área de grande fluxo comercial. Pela calçada e a via, várias caixas de calçados ficaram espalhadas.

“Os bombeiros já estão no local, mas o fogo está muito grande, enorme”, disse um cinegrafista amador. Em outra filmagem, um homem comenta que o fogo, supostamente, teria passado para um imóvel próximo. “Tem que ter um monte de jato d’água para conter esse o fogo”, comenta. 

Incêndio loja de calçados

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), as guarnições foram acionadas por volta de 9h45. O sinistro, conforme o CBMPA, foi controlado e as equipes continuaram o trabalho com o processo rescaldo.

image A imagem em destaque mostra o tenente Christie, que explicou o ocorrido e deu mais detalhes do trabalho do Corpo de Bombeiros. (Foto: Bruno Macedo | Liberal +) 

O tenente Christie, do CBMPA, explicou que as chamas atingiram o telhado de um imóvel que fica ao lado da loja. “Nós conseguimos extingui-lo com rapidez. Pedimos apoio do 25º GBM (Grupamento Bombeiro Militar) e depois chegou a Polícia Militar e conseguimos controlar as chamas. Mas depois teve o trabalho do rescaldo para que pudéssemos evitar a reiniciação (do fogo)”, contou.

Eduardo Ribeiro morava na casa que foi atingida de forma parcial pelo incêndio. No momento em que conversou com o Grupo Liberal, ele disse que não estava podendo entrar no imóvel por conta da perícia que iria ser realizada.

“O importante é que a minha mãe é idosa, usa muleta e tem prótese em uma das pernas. Ela estava na casa e conseguiram tirá-la. O fogo destruiu todo o quarto (no andar) de cima”, relatou.

 Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

.
