Suspeitos que faziam live após onda de assaltos morrem em confronto com a polícia no Acará

Três homens suspeitos de cometer uma série de assaltos no município do Acará, no nordeste do Pará, morreram durante um confronto com equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na manhã desta segunda-feira (1º). A troca de tiros ocorreu em uma área de mata onde o grupo estava escondido. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com informações preliminares da polícia, os três seriam responsáveis por diversos roubos na região e chegaram a gravar vídeos ostentando bebidas e objetos roubados​, o que revoltava a população. Denúncias anônimas levaram a polícia até o trio.

As equipes policiais realizavam buscas para localizar e prender os suspeitos quando foram recebidas a tiros. No confronto, os três suspeitos foram atingidos. Eles chegaram a ser levados para uma unidade hospitalar, mas já estavam mortos.

Nas redes sociais, familiares de um dos mortos lamentaram o desfecho. “Eu falhei, me perdoa por não ter conseguido tirar você dessa vida. Eu e suas tias lutamos muito por você, mas não foi o suficiente”, escreveu uma parente.

Vídeos feitos por moradores mostram intensa movimentação policial no local, incluindo o uso de helicóptero da segurança pública e ambulâncias.

A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer a atuação do grupo e apurar a real participação deles na onda de crimes registrada na região, bem como identificar outros possíveis envolvidos nas ocorrências.

A reportagem solicitou mais informações às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.