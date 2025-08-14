Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Madrasta é investigada por ameaçar jogar enteada de 7 anos pela janela em Minas Gerais

De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos estão sendo ouvidos, e o material de áudio, assim como outros elementos, está sendo analisado durante as investigações

O Liberal

A Polícia Civil de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, investiga o caso de uma mulher de 28 anos suspeita de ameaçar jogar pela janela a enteada de 7 anos. A Justiça concedeu medida protetiva que impede o pai de levar a criança para perto da madrasta.

O caso ocorreu em março, mas veio a público neste mês, após a mãe da menina divulgar os áudios atribuídos à suspeita, identificada como Graziele Silva Bertelli. Nas gravações, ela afirma que mataria a criança e ainda compareceria ao velório.

“Ela é chata, insuportável. Eu tenho vontade sabe de quê? De jogar ela da janela. Cuidado, tá? Senão sai na Tribuna [jornal local], a garotinha caiu da janela (risos). Ai, ai, a garotinha caiu da janela. E eu ainda vou chorar lá no velório dela. Depois eu vou virar para você e falar assim, ó: 'Eu que matei, matei sua filhinha, seu tesouro'. Menina feia, nojenta, mimada, credo! Eu vou mandar esse áudio em visualização única, sabe por quê? Porque vamos ver quem é a louca”, disse a mulher nos áudios.

A defesa de Graziele afirmou que o caso está em segredo de justiça e que, por isso, não irá se manifestar.

Segundo a mãe da menina, Luciana Dias, as mensagens foram enviadas via WhatsApp em formato de áudio de visualização única. A conversa teria começado com reclamações sobre o comportamento da criança e evoluído para ofensas e ameaças.

“Ela me mandou uma mensagem escrita, falando que ia falar algumas coisas sobre a minha filha, só que não era para eu não levar a mal. Ela começou a falar que a minha filha era mimada, que pedia coisas demais para o pai dela, que era para parar de pedir porque o pai dela não era rico, que ela fazia birra, que fazia drama e que a situação estava ficando insuportável e ela não estava tendo paciência mais”, contou.

Luciana relatou que entrou em desespero ao ouvir as ameaças. “O meu chão caiu. Eu caí na rua, comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu só pensava em buscar minha filha na escola porque eu fiquei com muito medo dela ir buscar, porque a minha filha estudava numa escola perto da casa dela”, disse.

De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos estão sendo ouvidos, e o material de áudio, assim como outros elementos, está sendo analisado durante as investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

madrasta investigada em minas gerais

madrasta ameaça jogar menina pela janela

minas gerais
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Madrasta é investigada por ameaçar jogar enteada de 7 anos pela janela em Minas Gerais

De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos estão sendo ouvidos, e o material de áudio, assim como outros elementos, está sendo analisado durante as investigações

14.08.25 20h16

TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa e adolescente apreendido suspeitos de tráfico de drogas em Monte Alegre

A ação da Polícia Militar apurava o armazenamento, embalagem e distribuição de drogas no município

14.08.25 18h51

INCÊNDIO

Incêndio destrói galpão e veículos no distrito de Miritituba em Itaituba

As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram controladas na madrugada desta quinta-feira (14)

14.08.25 18h17

ACIDENTE

Motociclista para debaixo de ônibus após colisão na Augusto Montenegro, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (14), próximo à entrada do conjunto Panorama XXI

14.08.25 17h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

Bebê de 1 ano é morta com tiro na cabeça em Marabá

Outras três pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga o caso

14.08.25 12h22

POLÍCIA

Incêndio atinge loja de calçados e residência no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros controlou o sinistro

14.08.25 10h43

POLÍCIA

Homem morre após ação policial em Icoaraci

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes, que revidaram

14.08.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda