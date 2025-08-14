Mulher é presa e adolescente apreendido suspeitos de tráfico de drogas em Monte Alegre

Uma mulher de 24 anos foi presa e um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeitos de comercializar entorpecentes em Monte Alegre, no oeste do Pará. A ação para deter os investigados ocorreu na noite de quarta-feira (13), no bairro Planalto, pelo 18º Batalhão de Polícia Militar. Segundo as informações policiais, os suspeitos viviam como um casal e foram flagrados com quase um quilo de drogas, material para embalagem e mais de R$ 1.800.

As apurações iniciais iniciaram após denúncias. Os suspeitos seriam responsáveis por armazenar, embalar e distribuir as drogas. Por volta de 18h, os militares foram até o endereço onde o casal morava para verificar as informações sobre a venda dos entorpecentes. No local, foram encontrados 975 gramas de drogas fracionadas para distribuição. Elas estavam divididas entre 29 porções de drogas que aparentavam ser oxi, fracionadas em 25 gramas, prontas para entrega; 250 gramas de droga semelhante à cocaína; e três porções de droga iguais a oxi, fracionadas em 3 gramas. Além disso, também foram encontrados uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares, R$ 1.836,00 e materiais utilizados para embalagem de drogas.

De acordo com a PM, no imóvel estava um bebê de poucos meses de vida. Devido à exposição aos riscos da atividade ilícita e ao manuseio das drogas, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado e acompanhou a ação para as devidas providências. Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.