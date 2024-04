Seap atualiza medidas de segurança após ataques a agentes da segurança

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que, a partir deste sábado (13), as visitas externas, saídas para trabalho e/ou estudo dos internos, assim como os atendimentos jurídicos presenciais ou virtuais, estão suspensas nas 54 unidades prisionais do Estado.

A medida tem o objetivo de garantir mais proteção após uma onda de ataques a agentes da segurança na última semana, na qual três policiais penais foram alvos de ação criminosa. No dia 8 de abril, um policial penal sofreu uma tentativa de homicídio enquanto estava em um combustíveis às margens da BR 316, em Castanhal, por volta de 1h30 da manhã.

No dia 11 deste mês, um policial penal foi assassinado no conjunto Carmelândia, em Belém. Segundo a perícia, a vítima foi atingida com 23 tiros, sendo mais de 10 feitos à altura do rosto, disparados por quatro homens que o seguiram e abordaram em duas motocicletas.

No último dia 12, outro PP foi morto a tiros na rua Santa Terezinha com a avenida Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo as informações da Polícia Civil, o agente penal, que era identificado como R. Silva, estava em um veículo branco quando foi surpreendido por ocupantes de um carro preto que dispararam diversas vezes contra ele.