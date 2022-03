'Satanás' é preso com drogas e munições, suspeito de integrar facção criminosa

​Alexssandro Domingues Cordeiro, o “Satanás”, foi preso na manhã desta quarta-feira (02), em Outeiro, distrito de Belém. Ele é suspeito de integrar, com o cargo de “disciplina final” e “idealizador de missões”​,​ uma facção criminosa que atua na ilha. Uma guarnição do 26º Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) chegou até Alexssandro depois que uma pessoa parou a viatura e informou que, na ​r​ua Juscelino Kubitschek, havia um homem supostamente envolvido em um tribunal do crime, registrado no último dia 24 de fevereiro, na rua das Violetas, bairro da Brasília.

Imediatamente, os militares se deslocaram ao endereço informado e encontraram Alexssandro na frente de uma residência. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir, mas logo foi capturado pelos PMs. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele: 150 papelotes de uma substância análoga à pasta base de cocaína, oito munições de calibre .40 e quatro munições de calibre 38.

Com o apoio de outras duas viaturas, as guarnições seguiram para uma residência, na rua Felipe Camarão, que seria de propriedade do suspeito e onde, segundo ele, havia mais entorpecentes escondidos. No local, a polícia encontrou​ ​130 papelotes de pasta base de cocaína, além de 25 embrulhos de pó, cuja coloração era esbranquiçada e, supostamente, se tratava de cocaína.

Aos policiais, Alexssandro teria confessado que seria um dos mandantes e executores de um homem, identificado como Dayvison Luis da Silva Corrêa. O suspeito e todo o material apreendido com ele foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Outeiro, onde o delegado Jivago Freitas tratou de realizar os procedimentos para a prisão de Alexssandro, que se encontra à disposição do Poder Judiciário.