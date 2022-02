Operação da PC prende integrante importante de facção criminosa no Pará

Klacirlene Vale de Araújo foi presa pela Polícia Civil do Pará, na tarde desta quinta-feira (03), em Belém. De acordo com a PC, a suspeita, conhecida como "Cica", vinha espalhando ameaças ao titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos. O caso começou a ser investigado em julho de 2021. Um mês depois, vários ataques a policias penais foram registrados no estado.

Havia um mandado de prisão em aberto contra Klacirlene. A Polícia Civil aponta que, para tentar enganar os policiais, a mulher estava disfarçada com uma peruca loira e adereços que modificavam a aparência dela.

A PC informa ainda que Klacirlene Vale de Araújo já responde por homicídio e organização criminosa. Supostamente fazia parte do Comando Vermelho e era tida como "orientadora geral" e "torre" no município de Salinópolis, onde tinha influência no tráfico de drogas. Informalmente, era apontada como maior traficante da região. Ela foi encaminhada para exame de corpo delito e transferida para uma unidade penitenciário do estado.

Para prender Klarcilene foi montada uma operação que contou com policiais civis, serviços de inteligência do estado e acompanhamento do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA)