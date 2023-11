Sargento da PM é morto com tiro durante ocorrência de violência doméstica, em Marabá

O sargento da Polícia Militar, Emerson Charles dos Santos Rocha, de 50 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo ao atender uma ocorrência de violência doméstica, por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (13), no Bairro Parque das Nações, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações das autoridades, o suspeito de atirar no PM seria Elielso Moreira Santos, que fugiu após o crime.

Segundo a PM, uma denúncia teria sido feita contra o suspeito e os agentes foram até o endereço, o Complexo VS-10, para averiguar a ocorrência. Elielso estava armado e recebeu a guarnição a tiros, atingindo o sargento, que morreu ainda no local.

As polícias militar e civil de Parauapebas buscam localizar um homem suspeito que fugiu do local. A guarnição ainda teria perseguido o homem, mas ele desapareceu após pular alguns muros de casas próximas. A PM estabeleceu barreiras policiais em diversas regiões e patrulhas nas matas e principais saídas da cidade.

No município, a morte do Sargento Rocha, que era lotado no 23º Batalhão, gerou grande comoção. Várias pessoas lamentaram a perda do militar e disseram estar solidárias com os familiares da vítima.