Suspeito de envolvimento na morte de sargento da PM em São Miguel do Guamá é preso no Maranhão

Bruno da Silva, suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar Antônio Marfeo Maia Maciel, foi preso, na manhã deste sábado (11), em Santa Helena, no Maranhão. A morte do militar ocorreu no dia 27 de outubro, durante uma tentativa de assalto em São Miguel do Guamá, município do nordeste paraense, às margens da rodovia BR-010.

O suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela comarca de São Miguel do Guamá. Ele foi abordado por uma guarnição da PM do Maranhão e detido logo após o reconhecimento.

O preso foi apresentado na 5ª Delegacia Regional de Pinheiro (MA), onde os devidos procedimentos foram realizados. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do Estado do Pará sobre o caso e aguarda retorno.

O crime

O sargento Maia foi baleado ao tentar intervir em um assalto a funcionários de um posto de combustível. Ele estava em uma moto no momento em que foi atingido com dois tiros. O PM chegou a ser encaminhado a um hospital do município, mas não resistiu.

Segundo a PM, Antônio estava de licença do trabalho. Imagens de câmeras de segurança do posto que circularam após o crime nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas mostram que, após a tentativa de intervenção, o PM sequer teve tempo de agir e já caiu no chão com os primeiros disparos.

Durante a fuga, os criminosos que estavam em um veículo roubado no posto, pertencente a um dos frentistas, ainda chegaram a atropelar um homem na BR-010, que foi socorrido e levado para um hospital em Belém onde, segundo informações, teria dado entrada com quadro de traumatismo craniano e hemorragia cerebral. O veículo roubado pelos dois assaltantes foi encontrado durante incursões da polícia.