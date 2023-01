Sargento da PM é assaltado dentro da Estação Cidadania em Santarém

O sargento Castro, da Polícia Militar, foi assaltado na tarde de segunda-feira (30) em uma Estação Cidadania de Santarém, região oeste do Pará. No momento do crime, a vítima estava à paisana e não portava arma de fogo. O policial é lotado no 3º Batalhão. O caso é investigado pela Seccional Urbana de Santarém. Com informações do O Impacto.

Às 14h14, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e avistaram o militar em um caixa eletrônico do Banpará. O criminoso, vestido de camisa vermelha e bermuda jeans azul, desce do veículo enquanto o comparsa fica na espera. O PM permanece com os olhos no caixa eletrônico. O assaltante se aproxima do agente de segurança com um revólver em uma das mãos.

De imediato, o policial entrega os itens que tem em mãos sob a mira da arma. A vítima pede calma. Foram levados o aparelho celular, chave do carro e a aliança do homem.

Nas redes sociais, a vítima comenta que o criminoso teria perguntado se ele era policial e ordenado que levantasse a camisa para averiguar caso estivesse com uma arma na cintura. “Ele (assaltante) falou levanta a aqui (se referindo a camisa). Ele perguntou: ‘tu é polícia, né? (...) Se eu estivesse com a minha arma”, relatou.

O militar afirma que, se estivesse armado, teria atirado contra a dupla no momento da fuga deles. Ele também diz que o assaltante supostamente efetuou um disparo contra parede para assustá-lo. “Na hora que ele (criminoso) sentou na moto, se eu estivesse com a pistola, tinha queimado ele”, conta o agente de segurança.

A Polícia Civil do Pará informou à redação integrada de O Liberal que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações sobre o corrido e identificar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.