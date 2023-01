Polícia diz que motorista de aplicativo morto a tiros fazia 'corres' para facções rivais em Santarém

O chefe de operações da Polícia Civil do Pará (PCPA), Hélio Rêgo, disse à imprensa na manhã desta sexta-feira (13) que o motorista de aplicativo Francisco Pereira dos Santos Neto, 29 anos, morto nessa semana fazia “corres” para facções rivais. A vítima foi assassinada a tiros na noite de segunda-feira (9) na quadra 14, do bairro Bela Vista do Juá, na zona oeste de Santarém, no oeste do Pará. Com informações do O Impacto.

Embora a polícia ainda não saiba dizer se "Netinho", apelido pelo qual Francisco era conhecido, fazia parte alguma facção criminosa. As autoridades acreditam que as corridas que ele fazia possam ter relação no crime.

“Não temos informações que o Neto era faccionado, mas temos informações que ele fazia esses ‘corres’ como eles dizem. Temos até áudio dele falando anteriormente, que ele sentiu o perigo em relação a outro grupo que também fazia, tanto para o grupo ‘A’ quanto para o grupo ‘B’ esse ‘corres’”, disse o chefe da PC, Hélio Rêgo.

O chefe de operações da PCPA em Santarém disse que um áudio foi coletado, durante as investigações, detalha que Netinho tinha suspeitas de outra facção. “Deixava de fazer o ‘corre’ para o grupo B, porque estava suspeitando desses indivíduos, levava os criminosos para onde eles quisessem, onde fosse o seu destino”, ressaltou.

A suspeita é que outros confrontos aconteçam entre os faccionados. No entanto, as investigações vão continuar no intuito de identificar, qualificar e responsabilizar todos os indivíduos pelas suas condutas. A chefia de Operações presta apoio à Delegacia Especializada em Homicídios (DEH).

Sobre a morte de Francisco

A morte do motorista de aplicativo foi o quarto caso de homicídio registrado nos primeiros nove dias de 2023, em Santarém. A vítima foi assassinada por volta das 21h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou no local o motorista já estava morto, dentro de um carro vermelho.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência.