Santarém: homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável em Santarém, no oeste do Pará. Na ocasião, Igor Bernardes, de 26 anos, como foi identificado o suspeito, teria passado a mão no seio de uma criança de 11 anos e dito palavras de baixo calão. O caso ocorreu no último domingo (17), no bairro Santana.

A mãe da menina contou que tudo aconteceu quando a vítima retornava da casa de uma tia e foi abordada pelo homem na rua. No relato feito à mãe, a criança afirmou que Igor teria passado a mão nos seios dela e dito palavras de conotação sexual para a menina.

Após saber do fato, a mãe acionou uma viatura da PM que estava passando. De imediato, os militares localizaram a casa do suspeito, que fica próxima à residência da tia da menina. A criança também contou que esta não teria sido a primeira vez que o mesmo homem a assediou com palavras na rua.

“De acordo com informações dos pais, o cidadão, de 26 anos, tocou no seio da criança de 11 anos e proferiu palavras de baixo calão para a mesma. Ela se reportou à mãe, que chamou uma guarnição da Polícia Militar para localizar o acusado. Ele foi apresentado na delegacia e nós o autuamos em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável”, informou o delegado de Polícia Civil, Lucivelton Santos.

Igor Bernardes foi conduzido para a 16° Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.