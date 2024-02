Santarém: dupla rende clientes e funcionários durante assalto em joalheria

Dois homens armados renderam clientes de uma joalheria e assaltaram o estabelecimento, que fica no centro comercial de Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu na tarde de quarta-feira (14) e foi registrado pelo circuito interno de vigilância do local. A Polícia Civil informou que um dos suspeitos foi preso em flagrante.

As imagens do caso foram divulgadas pelo portal O Impacto. Em uma das filmagens é possível ver um dos suspeitos vestido de camisa amarela abordando a atendente e anunciando o assalto. A funcionária entrega joias para o homem. Ele pega os produtos e guarda dentro de uma mochila.

Às 16h17, enquanto o suspeito pega os bens da loja com a mulher, um casal entra na joalheria. O suspeito se aproxima deles e anuncia o crime. O comparsa aparece logo em seguida na gravação de camisa azul escura e calça cor de vinho segurando uma arma. Depois disso, os clientes e funcionários são levados para dentro da loja e mantidos reféns.

Segundo O Impacto, a dupla levou dinheiro, joias e celulares. Até o momento, a polícia não confirmou se os suspeitos já foram identificados ou detidos. Antes do assalto à joalheria, eles roubaram o celular de um idoso que estava em um correspondente bancário da região.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição disse que equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.