Dupla é morta a tiros durante intervenção policial em Santa Maria do Pará

Dois homens, ainda não identificados, morreram na noite de quarta-feira (14) durante uma intervenção policial no município de Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações policiais, a dupla é suspeita de estar envolvida em uma série de furtos e roubos a veículos na cidade. A Polícia Militar realizava diligências pela região quando foi informada sobre a ação dos suspeitos.

Segundo a PM, por volta de 18h, uma guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de roubo no Ramal Santo Antônio. Nos relatos, quatro homens, em duas motocicletas, haviam roubado a moto de uma pessoa, que imediatamente procurou a polícia. Os agentes chegaram ao local e perseguiram os suspeitos. Em certo momento, uma das motocicletas utilizadas pelos suspeitos apresentou problema e eles a abandonaram em via pública, seguindo em fuga com o restante dos suspeitos.

Os suspeitos seguiram sentido Vila Anapolina e quando chegaram à Vila São João da Mata abordaram uma mulher e roubaram a moto que ela estava. Quando chegaram nas proximidades da BR-010, os agentes alcançaram os suspeitos e deram ordem de parada. Um dos homens fez um disparo de arma de fogo contra os PMs e, na troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos.

Todos os envolvidos largaram as motocicletas e correram para uma área de mata. Os que foram atingidos pelos disparos caíram no chão e foram socorridos e encaminhados até uma unidade hospitalar. Apesar de receberem atendimento médico, não resistiram e morreram. Os demais suspeitos ainda não foram encontrados. Os policiais informaram que os suspeitos estavam realizando vários assaltos na área e a PM e PC investigavam os crimes. Os veículos roubados, assim como os que eram usados pelos suspeitos, foram recuperados. Uma arma de fogo também foi apreendida.