Acessar
Alterar Senha
Cadastro Novo

MENU

BUSCA

PESQUISAR

Grupo Liberal

Assine O Liberal

O Liberal Digital

Classificados

LibLab

Tv Liberal

Comercial

Últimas

Amazônia

Colunas & Blogs

Belém

Pará

Brasil

Polícia

Cultura

Agenda

Big Brother Brasil

Cinema

Música

Televisão

Esportes

Paysandu

Remo

Mais Esportes

Política

Economia

Concurso e Emprego

Mundo

Liberal Amazon

O Liberal Na Escola

Conexão Mineral

Expedição

Liberal Mobiliza

Responsabilidade Social

Conteúdo patrocinado

Summit

LibPlay

Vídeos

Podcast

Círio

Liberal FM

Polícia

Saiba quem são os alvos da Operação Reditus, da Polícia Federal

A ação deflagrada em oito estados brasileiros, inclusive no Pará, investiga o desvio de recursos públicos na área da saúde

O Liberal

A Operação Reditus, segunda fase da Operação SOS, deflagrada em oito estados brasileiros nesta quarta-feira (18) pela Polícia Federal, tem como objetivo cumprir 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e seis mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal.

LEIA MAIS:

Polícia Federal deflagra segunda fase de operação para investigar desvios na saúde no Pará Os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha

A operação visa combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos. Segundo a PF, os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

VÍDEO: veja imagens da operação da PF que investiga desvios na saúde Quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha têm R$ 1,2 bilhão em contratos investigados

Confira os nomes dos alvos da operação:

PRISÃO PREVENTIVA:
1. CLEUDSON GARCIA MONTALI
2. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR
3. JOSÉ ARNALDO IZIDORO MORAIS
4. JOSÉ BRUNO TSONTAKIS MORAIS
5. NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS
6. REGIS SOARES PAULETTI
 
PRISÃO TEMPORÁRIA:
1. ADRIANA MICHELS FERREIRA;
2. ADRIANO FRAGA TROIAN;
3. ALEXANDRE JEAN TSONTAKIS;
4. ALLAN RAPHAEL SILVA;
5. ANA CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA;
6. ANTONIO MENDONCA MENDES FILHO;
7. BENEDITO CHAVES POMPEU;
8. BRUNO ALBERTO DUARTE BARBOSA;
9. CARLOS AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES;
10. CARLOS EVANDRO PONTES PINTO JUNIOR;
11. CARLOS HENRIQUE DAS CHAGAS;
12. CLEITON TEODORO DA FONSECA;
13. DANIEL FERREIRA DE MELO;
14. EDSON LUIZ TAVARES COHEN;
15. EMERSON MAURO VALE TAVARES;
16. EVANIE FIGUEIREDO DE MACEDO GARCIA;
17. FABRICIO ROGERIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA;
18. GUILHERME LIMA DA SILVA;
19. HAROLDO DALAZOANA AFONSO DURAES;
20. ITAMAR SOARES DE CARVALHO JUNIOR;
21. IVONE VALLE COCA MORALIS;
22. JACKSON CALDAS PINTO;
23. JACQUELINE DE MOURA AVELAR REIS;
24. JANAINA PEREIRA;
25. JOAO LUIS TEIXEIRA VILLELA;
26. JOSE CLOVES RODRIGUES;
27. JOSÉ DIOGO FERREIRA DE MELO;
28. JULIO MOREIRA RIBEIRO;
29. KAIO RABELO LEITÃO;
30. LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA;
31. LUCAS HENRIQUE BOLDARINI;
32. LUCAS RODRIGO OLIVEIRA VIANA;
33. LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO;
34. LUCIANO COLICCHIO FERNANDES;
35. LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI;
36. MARCELO MACHADO TAVARES;
37. MARCOS ANTONIO LOPES MENDES;
38. MARCOS AUGUSTO GERALDO DE CARVALHO;
39. MARCOS ROBERTO PIRES PINTO;
40. MARGARETH DOS SANTOS BRITO;
41. MARIANA YOSHIO ISSA;
42. MARLÚCIA VIEIRA DE SOUSA MACHADO;
43. MICHELL COELHO POMPEU;
44. MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA;
45. OSVALDO COCA MORALIS;
46. PAULO CESAR DE SOUZA BRITTES;
47. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA;
48. RAIMUNDO TEIXEIRA DE MACEDO;
49. ROBERTO YAN AIRES POSSAS;
50. RODRIGO MAGALHÃES BORGES;
51. VIVIAN MARIA MONTEIRO DE MELO;
52. VIVIANE CRISTINA RIBEIRO MOURA;
53. WALBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA;
54. WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR;
55. YASMIN DA SILVA LOPES.

Polícia
.

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Saiba quem são os alvos da Operação Reditus, da Polícia Federal

A ação deflagrada em oito estados brasileiros, inclusive no Pará, investiga o desvio de recursos públicos na área da saúde

18.08.21 14h30

POLÍCIA

Mãe e criança morrem em acidente de trânsito na rodovia BR-316

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para o local. O Corpo de Bombeiros está no local para remoção das vítimas das ferragens

18.08.21 15h12

POLÍCIA

VÍDEO: Assaltantes roubam e agridem funcionários de mercadinho em Bragança

Trio ameaçou vítimas com arma caseira. Um funcionário precisou de atendimento médico após ser agredido na cabeça.

18.08.21 11h49

POLÍCIA

Operação Pégasus, do Comando Ambiental da PM, inutiliza 300 m³ de madeira serrada em Santarém

Segundo informações de populares, a serraria clandestina pertence a um homem morador do município de Mojuí dos Campos

18.08.21 11h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mãe e criança morrem em acidente de trânsito na rodovia BR-316

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para o local. O Corpo de Bombeiros está no local para remoção das vítimas das ferragens

18.08.21 15h12

POLÍCIA

Seis réus acusados pela morte do empresário Amintas Pinheiro são condenados

Juíza Sandra Maria Ferreira Castelo Branco, titular da 10ª Vara Criminal de Belém, condenou os réus a penas que variam entre 22 e 26 anos de prisão. Um deles foi absolvido

18.08.21 6h58

Investigações

Professor do Colégio Marista Nazaré é preso por estupro de vulnerável em Belém

Durante as buscas, os agentes da Polícia Civil apreenderam computador, celular e mídias que foram encaminhadas para a perícia técnica

17.08.21 14h13

POLÍCIA

Polícia Federal deflagra segunda fase de operação para investigar desvios na saúde no Pará

Os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha

18.08.21 8h09

EQUIPES

REDAÇÃO

COMERCIAL

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Classificados

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIB PLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

LIBSHOP

Lojistas

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONÔMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda