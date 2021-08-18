Saiba quem são os alvos da Operação Reditus, da Polícia Federal
A ação deflagrada em oito estados brasileiros, inclusive no Pará, investiga o desvio de recursos públicos na área da saúde
A Operação Reditus, segunda fase da Operação SOS, deflagrada em oito estados brasileiros nesta quarta-feira (18) pela Polícia Federal, tem como objetivo cumprir 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e seis mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal.
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A operação visa combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos. Segundo a PF, os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Confira os nomes dos alvos da operação:
PRISÃO PREVENTIVA:
1. CLEUDSON GARCIA MONTALI
2. GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR
3. JOSÉ ARNALDO IZIDORO MORAIS
4. JOSÉ BRUNO TSONTAKIS MORAIS
5. NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS
6. REGIS SOARES PAULETTI
PRISÃO TEMPORÁRIA:
1. ADRIANA MICHELS FERREIRA;
2. ADRIANO FRAGA TROIAN;
3. ALEXANDRE JEAN TSONTAKIS;
4. ALLAN RAPHAEL SILVA;
5. ANA CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA;
6. ANTONIO MENDONCA MENDES FILHO;
7. BENEDITO CHAVES POMPEU;
8. BRUNO ALBERTO DUARTE BARBOSA;
9. CARLOS AUGUSTO DA SILVA GUIMARÃES;
10. CARLOS EVANDRO PONTES PINTO JUNIOR;
11. CARLOS HENRIQUE DAS CHAGAS;
12. CLEITON TEODORO DA FONSECA;
13. DANIEL FERREIRA DE MELO;
14. EDSON LUIZ TAVARES COHEN;
15. EMERSON MAURO VALE TAVARES;
16. EVANIE FIGUEIREDO DE MACEDO GARCIA;
17. FABRICIO ROGERIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA;
18. GUILHERME LIMA DA SILVA;
19. HAROLDO DALAZOANA AFONSO DURAES;
20. ITAMAR SOARES DE CARVALHO JUNIOR;
21. IVONE VALLE COCA MORALIS;
22. JACKSON CALDAS PINTO;
23. JACQUELINE DE MOURA AVELAR REIS;
24. JANAINA PEREIRA;
25. JOAO LUIS TEIXEIRA VILLELA;
26. JOSE CLOVES RODRIGUES;
27. JOSÉ DIOGO FERREIRA DE MELO;
28. JULIO MOREIRA RIBEIRO;
29. KAIO RABELO LEITÃO;
30. LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA;
31. LUCAS HENRIQUE BOLDARINI;
32. LUCAS RODRIGO OLIVEIRA VIANA;
33. LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO;
34. LUCIANO COLICCHIO FERNANDES;
35. LUCINEIA EUGENIO DA SILVA BOLDARINI;
36. MARCELO MACHADO TAVARES;
37. MARCOS ANTONIO LOPES MENDES;
38. MARCOS AUGUSTO GERALDO DE CARVALHO;
39. MARCOS ROBERTO PIRES PINTO;
40. MARGARETH DOS SANTOS BRITO;
41. MARIANA YOSHIO ISSA;
42. MARLÚCIA VIEIRA DE SOUSA MACHADO;
43. MICHELL COELHO POMPEU;
44. MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA;
45. OSVALDO COCA MORALIS;
46. PAULO CESAR DE SOUZA BRITTES;
47. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA;
48. RAIMUNDO TEIXEIRA DE MACEDO;
49. ROBERTO YAN AIRES POSSAS;
50. RODRIGO MAGALHÃES BORGES;
51. VIVIAN MARIA MONTEIRO DE MELO;
52. VIVIANE CRISTINA RIBEIRO MOURA;
53. WALBER JUNIOR DE ARAUJO SILVA;
54. WALDIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA BRITO JUNIOR;
55. YASMIN DA SILVA LOPES.
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