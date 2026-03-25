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Polícia

Adolescente morre após se afogar no ‘lago da Coca-Cola’ em Salinópolis

O incidente foi registrado na tarde de terça-feira (24)

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Adolescente morre após se afogar no ‘lago da Coca-Cola’ em Salinópolis. (Foto: Arquivo/Thiago Gomes/O Liberal)

Um adolescente identificado como Kaio Santos Silva, de 15 anos, morreu após se afogar na tarde de terça-feira (24), no município de Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o adolescente tomava banho no lago conhecido como “Coca-Cola”, situado na região da praia do Atalaia. Testemunhas informaram que ele brincava nas dunas e, ao descer para entrar na água, mergulhou e não voltou mais à superfície.

O jovem ainda foi retirado da água por outros banhistas e encaminhado ao Hospital Regional do município, porém já chegou à unidade sem sinais vitais. De acordo com familiares, Kaio havia saído de casa pela manhã dizendo que iria para a escola, onde teria aulas em período integral. No entanto, durante a tarde, ele seguiu para o lago, onde ocorreu o afogamento.

Amigos e parentes só tiveram conhecimento do caso após serem informados pelas autoridades policiais. Até o momento, não há detalhes sobre quem acompanhava o adolescente nem se houve algum tipo de incidente quando ele tomava banho no local. As circunstâncias do caso devem ser investigadas, e um boletim de ocorrência foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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