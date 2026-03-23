Grupo armado dispersa manifestação e desobstrui Alça Viária, em Acará; PC investiga o caso

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de homens armados pôs fim a uma manifestação registrada na tarde desta segunda-feira (23), na Alça Viária, na altura do município de Acará, no nordeste paraense.

De acordo com as imagens, manifestantes chegaram a interditar a via com troncos de árvores e atearam fogo no local, bloqueando o tráfego. Em seguida, o grupo armado, utilizando coletes balísticos, aparece retirando os obstáculos da pista e desobstruindo o trânsito.

Ainda no vídeo, é possível observar o momento em que motocicletas que estariam sendo utilizadas pelos manifestantes são incendiadas. Também é possível ouvir diversos disparos de arma de fogo durante a ação.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Acará”. Não há relatos sobre feridos.