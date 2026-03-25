Ponto de tráfico é fechado pela PM e jovem é presa em Santarém

Um imóvel utilizado para a venda de drogas foi fechado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (24), no bairro Conquista, em Santarém, oeste do Pará. Durante a ação, uma jovem, apontada como responsável pelo comércio ilegal, acabou presa. Porções de crack, além de dinheiro, foram apreendidas pelos policiais.

Segundo a PM, o endereço já vinha sendo investigado após denúncias anônimas de moradores que relataram uma suposta ‘boca de fumo’ no local. Os policiais do Núcleo de Inteligência passaram a monitorar a movimentação no imóvel. A intervenção ocorreu quando os agentes identificaram a presença de um usuário de droga nas proximidades da residência.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de substâncias semelhantes a crack, que estavam embaladas e prontas para serem comercializadas. Além de aparelhos celulares e dinheiro trocado, elementos frequentemente associados à atividade de tráfico.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia, juntamente com o suspeito de ir ao local comprar o entorpecente. Em depoimento, a suspeita afirmou que vendia a droga para arcar com despesas de honorários advocatícios. A polícia informou ainda que ela já possui antecedentes pelo mesmo tipo de crime. Não há detalhes se o segundo suspeito permaneceu preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.