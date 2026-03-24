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Polícia

Mais de 1,3 tonelada de drogas é incinerada pela Polícia Civil em Castanhal

Ação da Denarc contou com acompanhamento de órgãos de controle e reuniu entorpecentes apreendidos desde dezembro de 2025

O Liberal
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Mais de 1,3 tonelada de drogas é incinerada pela Polícia Civil em Castanhal. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará realizou, na tarde desta terça-feira (24), a incineração de mais de 1,3 tonelada de drogas apreendidas em operações policiais. Ao todo, foram destruídos 1.178,682 kg de maconha e 163,165 kg de cocaína, totalizando 1.341,847 kg de substâncias entorpecentes. A ação foi coordenada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e ocorreu no município de Castanhal, nordeste do estado.

A destruição do material foi acompanhada por representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), da Vigilância Sanitária e da Corregedoria da Polícia Civil, garantindo a legalidade e a transparência do procedimento.

De acordo com o delegado Davi Cordeiro, titular da Denarc, foram incinerados entorpecentes como óxi, derivado da cocaína, e skunk, que tem origem na maconha. “Esses entorpecentes foram apreendidos em ações da própria Denarc e de outras equipes policiais. A destruição dessas drogas é o último processo de prestação de contas com a sociedade. Antes disso, o material passa por perícia técnica que comprova a sua natureza, e então é solicitada à Justiça a sua destruição”, explicou.

As drogas são provenientes de apreensões realizadas entre dezembro de 2025 e meados de março deste ano, em operações conduzidas pela Denarc, por delegacias vinculadas à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e pela Base Fluvial Antônio Lemos. A incineração foi autorizada pelo Poder Judiciário.

O delegado Thiago Mendes, titular da Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF), destacou o papel da Corregedoria no acompanhamento do procedimento. “A Corregedoria da Polícia Civil se faz presente no processo de destruição dessas drogas com o objetivo de dar transparência e garantir que todas as normas legais foram devidamente cumpridas”, afirmou.

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