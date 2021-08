VÍDEO: veja imagens da operação da PF que investiga desvios na saúde

Um vídeo divulgado pela Polícia Federal mostra as ações da Operação Reditus, segunda fase da Operação SOS, deflagrada pela instituição na manhã desta quarta-feira (18). A força-tarefa - que mobilizou por volta de 400 agentes federais e mais servidores da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União - visa combater o desvio de recursos públicos na área da saúde por meio da contratação de organizações sociais para gestão de hospitais públicos no Pará e em mais sete estados brasileiros. Acionado, o Governo do Estado informou que não é alvo da operação e vem auxiliando nas investigações.

Os agentes envolvidos na operação cumprem 95 mandados de busca e apreensão, 54 mandados de prisão temporária e seis mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal, nos estados do Pará, São Paulo, Goiás, Ceará, Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso.

Os contratos investigados ultrapassam R$ 1,2 bilhão e envolvem quatro organizações sociais, cinco hospitais regionais e quatro hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia de covid-19.

Em nota, o Governo do Estado do Pará informou que não é alvo da operação. "O Estado rompeu com as Organizações Sociais (OS), com as quais [as O.S. investigadas nessa operação] não mantém mais nenhum contrato. Os órgãos públicos apoiam todas a investigações para que a verdade seja esclarecida", diz o posicionamento enviado à redação.