Carreta tomba sobre caminhonete e deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-163, em Trairão

Uma colisão envolvendo uma carreta e uma caminhonete resultou na morte de uma mulher nas proximidades do município de Trairão, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), na BR-163, quando os veículos seguiam em sentidos diferentes. O condutor do carro menor ficou ferido e foi socorrido. As vítimas ainda não foram identificadas oficialmente.

De acordo com informações preliminares, a parte da carreta que transportava cargas teria tombado sobre uma caminhonete Toyota Hilux, que ficou completamente destruída com o impacto. A vítima que morreu estava no banco de passageiro e não resistiu aos ferimentos. Ela evoluiu a óbito ainda no local.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens e foi resgatado com vida por equipes de socorro. Imagens registradas no local mostram o momento em que ele é retirado, consciente, mas com diversos ferimentos. A caminhonete fazia o trajeto entre a comunidade Água Branca e o município de Itaituba no momento do acidente.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e atuaram no resgate das vítimas, além de auxiliar no atendimento da ocorrência. O tráfego na região foi afetado durante os trabalhos. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Em nota, O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o motorista do caminhão foi resgatado das ferragens e encaminhado para atendimento médico. “A outra vítima morreu no local. O corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Científica”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda retorno.