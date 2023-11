Saiba quem é Vanessa Bispo Martins, paraense presa na França por tráfico internacional de drogas

Vanessa Bispo Martins, natural de Bom Jesus do Tocantins, no sul do Pará, está presa por tráfico internacional de drogas desde o dia 7 deste mês, na França. A jovem teria sido flagrada transportando entorpecentes dentro de sua bagagem, no momento em que desembarcou no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, na capital francesa. O tipo do entorpecente e a quantidade não foram informados pelas autoridades policiais. Após o flagrante, Vanessa foi encaminhada para a prisão de Fleury-Mérogis, perto de Paris, onde aguarda decisão da Justiça daquele país.

A jovem estava morando na cidade de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, onde trabalhava como dançarina. Ela parou de dar notícias para a família, que estranhou o sumiço e resolveu, então, procurar inicialmente a Polícia Civil.

Segundo a imprensa do sul do Pará, os familiares teriam sido o​rientados a ​buscar a Polícia Federal para obter mais informações. A PF teria confirmado a prisão da jovem. Ainda conforme os noticiários de Bom Jesus do Tocantins, a família acredita que Vanessa teria sido usada como “mula” pelo tráfico de drogas.

A reportagem de O Liberal conseguiu checar com uma fonte da polícia que Vanessa não possui antecedentes criminais no Pará. Nas redes sociais, a jovem se apresentava como uma pessoa solteira e compartilhava momentos da experiência maternal, acompanhando o crescimento do filho, de cinco anos, e também frases motivacionais.

“A felicidade vem de dentro para fora”, “Percebi que posso ser sempre minha melhor companhia”, escrevia Vanessa.

As informações acerca da prisão de Vanessa ainda são poucas. A reportagem de O Liberal tenta contato com as autoridades policiais francesas e órgãos brasileiros em busca de maiores detalhes.