Paraense é presa com drogas em aeroporto de Paris, na França

Uma jovem paraense chamada Wanessa Bispo Martins foi presa, no último dia 7 de novembro, após ser pega transportando drogas dentro da bagagem quando estava no Aeroporto de Paris, na França. Natural da cidade de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Estado, a jovem foi autuada quando desembarcou no Aeroporto Internacional Charles de Gaulle.

As autoridades policiais não informaram qual seria a droga ou a quantidade de entorpecentes que Wanessa estaria transportando. Ela segue detida na França, onde aguarda o julgamento. Segundo as informações iniciais, a jovem não morava mais no Pará, pois teria se mudado para o estado do Mato Grosso. Segundo o portal Estado do Pará Online, Wanessa parou de dar notícias à família, que estranhou a atitude e procurou a polícia.