Roubo de celulares: PC recupera mais de 520 aparelhos no primeiro semestre de 2022, na Grande Belém

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) recuperou mais de 500 aparelhos celulares somente no primeiro semestre de 2022. A ação feita por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), resgatou o total de 526 telefones advindos de furto e roubos em Belém e na Região Metropolitana. De acordo com a PC, os números representam uma média de aproximadamente três aparelhos recuperados por dia durante os seis primeiros meses deste ano.

O delegado geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, destacou que esse trabalho tem sido feito de forma rotineira nas unidades da RMB. “Todas as nossas unidades, de todos os bairros, estão aptas a fazer o procedimento de recuperação de celulares. Este é um trabalho importante, uma vez que aparelhos celulares cada vez mais representam bens importantes para os cidadãos. Vamos seguir trabalhando para cada vez mais coibir este tipo de crime.” destacou.

O titular da DPM, delegado Daniel Castro, reforçou a importância do registro de boletim de ocorrência para que os casos de roubos e furtos de celulares possam ser devidamente investigados. “O registro de boletim de ocorrência é importante, pois além de auxiliar o trabalho de investigação, facilita o processo de devolução dos aparelhos aos respectivos donos.” destacou.

Ainda segundo o delegado Daniel Castro, os crimes de roubos e furtos de aparelhos celulares, muitas vezes, são mantidos por redes de receptores. “É importante ter atenção na hora de comprar um aparelho celular e sempre exigir a emissão de nota fiscal, que comprove a legalidade daquele aparelho.” orientou.

O registro de ocorrências pode ser feito presencialmente, em delegacias e seccionais espalhadas pela RMB, ou virtualmente, através da Delegacia Virtual do Estado do Pará (https://www.delegaciavirtual.pa.gov.br).

Ferramenta ajuda a polícia na localização de celulares roubados e furtados

A Polícia Civil recomenda o cadastro no site Alerta Celular (https://alertacelular.pa.gov.br/), uma ferramenta criada pela Polícia Civil e Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa). O site possibilita o cadastro de aparelhos celulares, com números de série e IMEI, em um banco virtual de dados, que auxilia na localização dos aparelhos, em caso de roubo ou furto, e na identificação do proprietário do aparelho.