Rodovia BR-316: motociclista morre em acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira

Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (11/10), na rodovia BR-316, quase em frente a uma loja de materiais de construção, no sentido rumo ao Entroncamento, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. A princípio, a vítima teria batido contra uma mureta e caído para debaixo de uma carreta. Até o momento, não há detalhes das circunstâncias do sinistro.

O trânsito ficou bastante congestionado neste trecho. A reportagem segue apurando o caso para atualizar com mais informações.