Rodovia BR-230, no município de Itaituba, sudoeste do Pará, está totalmente interditada

A rodovia BR-230, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, está totalmente interditada. É que um grupo de garimpeiros, que se identificaram como garimpeiros independentes do Tapajós, iniciou um bloqueio no km 1118, da BR-230, por volta de 21h30 de terça-feira (15).

Cerca de 100 manifestantes reivindicam contra ações do Ibama e ICMBio na região. As informações foram divulgadas, pouco depois das 11 horas desta quarta-feira (16), pela PRF. Há uma decisão judicial favorável ao interdito proibitório e um oficial de justiça já se encaminha ao local da interdição, para se fazer cumprir a decisão.

Ainda segundo a PRF, somente veículos de emergência estão passando pelo bloqueio. No momento, há uma extensão de 5 km de engarrafamento. Vinte policiais rodoviários federais estão no local para garantir segurança viária.