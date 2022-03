Garimpeiros tentam interditar quilômetro 30 da BR-163

Um grupo de garimpeiros tentou interditar um trecho estratégico da BR-163, rodovia federal, na altura do km 30, no Pará. O trecho permite viagens tanto para o município de Santarém, no oeste do estado, quanto para Itaituba, município do sudoeste paraense. Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há registro de bloqueios nas estradas federais no estado.

Desde a semana passada, os garimpeiros têm feito manifestações sistemáticas na região contra ações do Governo Federal em áreas utilizadas por eles para garimpar minérios. O governo federal diz que a atividade não tem licença de operação em alguns locais, considerados áreas de preservação ambiental.

Na tarde desta terça-feira (15), a situação ficou tensa e agentes da segurança pública utilizaram balas de borracha para dispersar o ato. Há vídeos circulando nas redes sociais da região e da capital paraense, em que se vê homens e mulheres segurando faixas e avançando para a pista da BR-163, no km 30. Do outro lado, um grupo de agentes da área de segurança pública observa a movimentação. Em dado momento, se ouve tiros e os manifestantes correm para se esconder.

Nos vídeos, os garimpeiros mostram ferimentos em braços e pernas e acusam os agentes de segurança de tê-los feridos. A Redação Integrada aguarda retorno dos órgãos de segurança pública sobre a situação ocorrida nesta tarde de terça-feira.