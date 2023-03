'Rock Feller' é preso suspeito de tráfico de drogas no Marajó

Rock Feller Bravo Ferreira, conhecido como 'Ceguinho', foi preso na terça-feira, 7, em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu após denúncia de vendas de entorpecentes.

A prisão foi efetuada por militares do 81º Pelotão Destacado de Polícia Militar (81º PDPM). Segundo o comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, ao portal Notícia Marajó, o suspeito foi detido quando estava traficando na localidade conhecida como Passagem Fogueteiro.

Os militares foram apurar a denúncia de venda de drogas quanto avistaram Rock Feller e outros companheiros em atitude suspeita. Os demais fugiram, mas 'Ceguinho' foi capturado junto com 15 porções de maconha no bolso. Na casa dele, outras duas barras de maconha prensadas foram localizadas, pesando pouco menos de 50 gramas.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado sob a acusação de tráfico de drogas.