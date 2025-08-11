Capa Jornal Amazônia
Restos mortais são encontrados no local da queda de avião em Novo Progresso

A aeronave, suspeita de ser usada para o transporte de drogas, caiu no dia 6 de agosto

O Liberal
fonte

Restos mortais são encontrados no local da queda de avião em Novo Progresso. (Foto: Portal O Giro)

Restos mortais de dois corpos foram localizados na tarde de domingo (10), na área onde ocorreu a queda de um avião em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A aeronave, suspeita de ser usada para o transporte de drogas, caiu no dia 6 de agosto. No entanto, devido à distância e ao difícil acesso, somente no domingo as equipes policiais chegaram ao local exato da queda.

O avião caiu nas proximidades da comunidade São Raimundo, a cerca de 50 km da cidade, em área de mata densa. No dia do incidente, os agentes foram informados de que os pilotos do avião, que seriam oriundos da cidade, estariam feridos após a colisão contra uma montanha. Equipes da Polícia Militar, incluindo a guarnição da Pistinha e o oficial de dia do 46º BPM, deslocaram-se até a área, enfrentando longos trajetos por estradas e travessias de balsa, passando por comunidades como Três Feijões e Porto Novo.

Moradores locais relataram aos policiais que havia dois corpos carbonizados no local da queda e que a área já tinha sido violada por pessoas da região. Após dias de deslocamento, os agentes chegaram ao local e o cenário indicava cortes recentes em árvores com motosserra. Além de sinais de que um helicóptero possivelmente pousou no local. Devido à complexidade do terreno, os restos mortais não foram removidos, mas a área foi sinalizada para investigações futuras. Ainda não há detalhes sobre as identidades das vítimas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia do Distrito de Moraes Almeida está investigando o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

