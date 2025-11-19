Homem morre após trocar tiros com a PM em Curuçá

Um homem identificado como Francinaldo Câncio de Sousa, de 31 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (19/11) em Curuçá, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 5h30 uma guarnição foi informada de que dois homens armados tinham vindo ao município para atentar contra grupos rivais.

Os suspeitos estariam em uma casa na rua General Gurjão. Os agentes solicitaram apoio e se deslocaram até o local. Assim que chegaram na residência, um dos suspeitos correu pelos fundos com uma arma de fogo na mão. O outro homem, conforme a PM, atirou contra os militares e, com isso, foi baleado.

A polícia socorreu o suspeito até o Hospital Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo as autoridades, os policiais seguem atrás do outro suspeito que conseguiu escapar. Até agora, ele ainda não foi localizado.

Com o suspeito que morreu, a PM apreendeu uma arma de fogo e munições. O armamento foi confiscado e apresentado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que um revólver calibre .38 e seis munições, sendo duas deflagradas, foram apreendidos. "Buscas são realizadas para localizar o segundo suspeito. Perícias foram solicitadas e as circunstâncias da intervenção policial seguem sob apuração pela Delegacia de Curuçá", informou a Polícia Civil.