'Natel' é preso e após PM apreender maconha e óxi em Santo Antônio do Tauá

Um homem, que não teve o nome divulgado, conhecido pelo apelido de “Natel”, foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira (17/11) em Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará. Na ação, a PM apreendeu cerca de 760 gramas de maconha e outras 635 gramas de óxi.

A ação policial teve início quando uma guarnição da Polícia Militar foi informada de que dois homens estavam em atitude suspeita em uma motocicleta, no centro da cidade.

Os agentes receberam detalhes das características físicas dos suspeitos e, com apoio de outra equipe, os militares foram até o local e identificaram a dupla. Um dos suspeitos se tratava de “Natel”. Segundo a PM, ele relatou que teria escondido uma mochila com produto desconhecido como favor a outro homem.

A equipe policial realizou diligências até o local onde se encontra “Natel”, e no lugar apreenderam maconha e óxi. O suspeito e todo o entorpecente encontrado na mochila foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município.

Punição

A Lei nº 11.343, conhecida como Lei de Drogas, estabelece reclusão de até 15 anos para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.