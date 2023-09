Restos mortais de jovem são encontrados em cova rasa em Marabá

Os restos mortais de Jackson Batista Alves, de 23 anos, foram encontrados na tarde desta terça-feira (12), em uma cova rasa na área de mata localizada atrás de um residencial de Marabá, município no sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o dia 5 de setembro. No crânio da vítima, uma marca que aparenta ser de um disparo de arma de fogo foi encontrada. No entanto, apenas a perícia irá revelar a origem desse suposto ferimento. A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, investiga o caso. As informações são do Correio de Carajás.

A procura por Jackson começou depois que a esposa dele, Edinalva da Conceição Alves, foi informada de que o corpo do marido estaria naquela região. Por volta das 15 horas, o cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado. Ainda pela manhã, a Polícia Militar foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros em buscas pelo cadáver do jovem.

O corpo de Jackson foi removido pela Polícia Científica e vai passar por exame de necropsia, para determinar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil, familiares informaram que Jackson era usuário de drogas. Já para a Polícia Militar, moradores da região que acompanharam as buscas relataram que ele teria envolvimento com tráfico de drogas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes deste caso à PC e aguarda retorno.