Homem é encontrado morto com marcas de facadas dentro de casa em Altamira

O corpo de um homem identificado como Sebastião Rocha, de 50 anos, foi encontrado dentro de uma residência com várias marcas de facadas, na tarde desta sexta-feira (8), na rua Xingu, no bairro Água Azul, em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com publicação do site Confirma Notícia, a vítima seria usuária de drogas. A Polícia Civil foi acionada para a ocorrência e enviou uma equipe ao local. De acordo com familiares, Sebastião já teria sido vítima de tentativa de homicídio. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A principal linha de investigação é de que o homem tenha sido mesmo vítima de um assassinato.

O corpo foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar, que foi comunicada do fato por um morador. Os agentes se deslocaram para o endereço informado, onde constaram a veracidade da ocorrência. Sebastião foi encontrado em cima da cama em um quarto. Ele apresentava ferimentos na região do pescoço, provavelmente feitos por faca. Mas somente a perícia da Polícia Científica do Pará (PCP) poderá apontar com e​xatidão o tipo de arma usada no crime.

Conforme apurado pelo Confirma Notícia, segundo familiares, o homem estava trabalhando em uma fazenda e havia retornado recentemente para a cidade. Os vizinhos sentiram falta dele, pois ainda não havia aparecido. Com isso, os militares foram acionados. A irmã da vítima esteve no local e ficou bastante abalada.

A Polícia Civil segue na tentativa de elucidar o ocorrido. Testemunhas deverão ser ouvidas para que a polícia possa esclarecer a possível motivação e autoria do crime. A polícia não confirmou se a vítima vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.