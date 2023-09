Adolescente é apreendida após tentar matar a mãe e o padrasto a facadas enquanto dormiam, em Monte A

​Uma adolescente de 13 anos foi apreendida, na última quinta-feira (7), na comunidade das Pedras, interior de Monte Alegre, no oeste do Pará. Ela teria tentado matar a facadas a mãe e o padrasto, enquanto o casal dormia, segundo a polícia.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência, e, ao chegar no local, foi constatado que o padrasto da menor sofreu uma perfuração nas costas na altura do ombro direito, e a mãe sofreu duas perfurações, uma na barriga e outra no peito direito.

O casal e a adolescente foram conduzidos ao Pronto Socorro Municipal para receberem atendimento médico, pois a suspeita também sofreu cortes na mão esquerda.

Devido à gravidade dos ferimentos, a mãe da adolescente ficou internada no Pronto Socorro. Na delegacia, somente o padrasto e a adolescente foram apresentados para a realização dos procedimentos cabíveis.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para checar mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.