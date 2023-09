Dono de uma extensa ficha criminal, ‘Urubu da Vodka' é preso no Marajó

Fernando Martins, mais conhecido como “Urubu da Vodka”, foi preso na tarde da última quinta-feira (7) na cidade de Breves, no Arquipélago do Marajó. A ação que resultou na captura do acusado ocorreu durante rondas ostensivas de policiais militares na região do Bairro Centro. Conforme as autoridades, Fernando, que era considerado foragido, estava em atitude suspeita e demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura da PM.

Os agentes do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) relataram ter reconhecido Fernando por se tratar de uma figura bastante conhecida das autoridades policiais em razão da extensa ficha criminal, principalmente por conta de furtos cometidos na região. os agentes decidiram abordar o suspeito não apenas pelo comportamento que ele apresentou ao perceber a presença da polícia como pelo histórico com envolvimento no mundo do crime.

Durante a abordagem, Fernando Martins foi questionado sobre sua situação junto à Justiça e admitiu que estava respondendo à pena em liberdade. Mas ao fazerem a busca de informações no sistema os policiais verificaram que, na realidade, ele estava na situação de “Preso Condenado em Execução Definitiva”. Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde permanecerà disposição da Justiça.