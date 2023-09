Polícia Federal prende foragido que tinha 13 mandados de prisão em aberto

A Polícia Federal prendeu em flagrante um foragido com 13 mandados de prisão, no início da tarde de terça-feira (5), na cidade de Ourilândia do Norte/PA.

Na abordagem, o foragido apresentou documento falso em nome de “Gabriel Romano da Silva”. Confirmado o crime, a equipe policial deu voz de prisão em flagrante contra o acusado, pelo uso de documento público falso.

Dos 13 mandados de prisão, oito eram por uso de documento falso; dois por estelionato; outros dois por documento falso e estelionato; e mais um de documento falso, estelionato e mais falsificação de documento particular. A maior parte dos mandados eram de prisão preventiva, expedidos pela comarca de São José do Rio Preto/SP. Ele responde ou já respondeu a 60 procedimentos policiais no Estado de São Paulo.

O preso foi levado à Delegacia de Polícia Federal de Redenção, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi levado ao presídio da cidade, onde ficou à disposição da Justiça.