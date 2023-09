Homem que respondia processo por estupro é encontro morto em Marabá

O corpo de Rafael Pimentel de Sousa foi encontrado em uma chácara localizada na Folha 6, no Núcleo Nova Marabá, por volta das 18 horas de segunda-feira (4). Segundo a Polícia, Rafael estava com as mãos amarradas e havia sinais de violência nas costas e na cabeça da vítima. A chácara fica às margens do rio Tocantins.

Rafael respondia um processo em que era suspeito de estupro de vulnerável, em fato ocorrido em 2022, em Canaã dos Carajás. As informações são do portal Correio de Carajás. Ele estava desaparecido desde o dia 29 de agosto, após ter sido visto pela última vez saindo do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico.

À época familiares de Rafael foram à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para informar o sumiço dele. Agora, as circunstâncias e a motivação do crime deverão ser investigadas pela Delegacia de Homicídios. Em fevereiro de 2022, Rafael Pimentel de Sousa foi investigado por suspeita do crime de estupro de vulnerável. As vítimas eram suas irmãs, de 13 e 7 anos. A mais velha morava com Rafael, de quem teria engravidado.