Restaurante que vende tacacá é assaltado no bairro do Marco, em Belém

Um restaurante que trabalha com a venda de tacacá, localizado nas proximidades do cruzamento da avenida Duque de Caxias com a travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém, foi assaltado na noite de segunda-feira (9).

Imagens do circuito interno de segurança, divulgadas nas redes sociais, mostram o momento em que um homem de camisa branca entra no local e leva os pertences de um dos clientes, que não reage. Desajeitado, o suspeito ainda deixa os objetos roubados caírem e volta para pegar. Fontes ligadas ao restaurante confirmaram que o acusado estava armado e levou o relógio do cliente. Essa é a terceira vez que o estabelecimento é alvo da ação de criminosos.

Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na Delegacia de Polícia do bairro do Marco, que atende a área. Apurações serão conduzidas a fim de levantar informações sobre o ocorrido. A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que os casos possam ser devidamente apurados.