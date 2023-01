Suspeito de assalto morre após ser baleado ao tentar fugir por telhados no bairro do Marco, em Belém

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares ao tentar fugir pelos telhados de casas na passagem Acácia, do bairro do Marco, em Belém, na noite de sexta-feira (6). Ele era acusado de realizar assaltos na área e teria ameaçado atirar nos agentes com uma arma de fogo, quando foi alvejado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem se locomovendo pelos telhados e até se equilibrando pela fiação elétrica das casas. Curiosos se aglomeraram na passagem para ver a cena. Ele usava uma tornozeleira eletrônica.

Segundo informações do Batalhão Águia (28ª Batalhão), o acusado ainda chegou a ser socorrido com vida até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas evoluiu a óbito. O caso foi registrado na Seccional da Sacramenta.