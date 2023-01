Suspeito é baleado de raspão durante tentativa de assalto em Abaetetuba

​Um vídeo que começou a circular nas redes sociais neste domingo (8) mostra uma tentativa de assalto que terminou com o suspeito baleado de raspão, em Abaetetuba, nordeste paraense. O crime ocorreu na madrugada, por volta das 2h, em um posto de combustíveis no bairro da Aviação, segundo a polícia.

A intenção do bandido era roubar a renda do empreendimento. Um policial que estava à paisana, armado, evitou a ação. As imagens mostram o momento em que o assaltante chega ao posto.

O suspeito está em uma motocicleta e se aproxima de um carro prata estacionado. O motorista do automóvel conversa com o frentista, momento em que o criminoso tira a arma da cintura e aponta na direção do carro. O funcionário do posto percebe a ação e se afasta.

Enquanto isso, o condutor do automóvel efetua um disparo que atinge de raspão o bandido, o qual se assusta e deixa a arma usada por ele cair no chão. Em seguida, o policial à paisana sai de dentro do carro com uma arma em punho e aponta para o criminoso.

O bandido tenta fugir, mas acaba se desequilibrando da motocicleta e vai ao chão, onde é dominado. O agente pede ao frentista para que pegue seu celular que estava dentro do carro e aciona a polícia para que realize a prisão do suspeito. A gravação se encerra e não é possível saber o desfecho do caso. Mas, segundo a polícia local, o suspeito foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.