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Remoção de carga de bananas atrasa retirada de caminhão que tombou no viaduto do Coqueiro

Mais de 11 horas após o acidente, registrado nas primeiras horas do dia, o proprietário do veículo transferia sozinho a grande carga para outro carro.

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Remoção de carga de bananas atrasa retirada de caminhão que tombou no viaduto do Coqueiro. (Foto: O Liberal)

O caminhão que tombou no viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, continuava no mesmo local até o fim da tarde desta terça-feira (31). Mais de 11 horas após o acidente, registrado nas primeiras horas do dia, o proprietário do veículo transferia a grande carga de banana para outro carro. Depois da retirada dos produtos, seria possível realizar o destombamento do caminhão.

O sinistro ocorreu por volta de 6h20 da manhã e envolveu um veículo de carga que transportava bananas. Às 17h, o veículo permanecia sobre a pista, enquanto o condutor trabalhava sozinho na retirada da mercadoria espalhada às margens da via e também da carga que ainda está no veículo.

A permanência do caminhão no viaduto segue impactando o fluxo de veículos na região, que já havia sido afetado ao longo do dia. Um carro do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) permanece no local desde o ocorrido, auxiliando na organização do trânsito.

Até o momento, não há informações sobre a previsão para retirada completa do veículo. Não houve registro de feridos.

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