Relatório parcial descarta tentativa de execução em ataque à candidata em Mãe do Rio

A Polícia Civil do Pará apresentou nesta quinta-feira (03/10) o relatório parcial da investigação sobre o suposto atentado contra Lays do Sabá (PP), candidata à prefeitura de Mãe do Rio. O caso ocorreu na noite de 8 de setembro, quando o carro em que Lays estava foi alvejado por pelo menos sete tiros enquanto ela, seu marido e um segurança saíam de um posto de combustíveis na avenida Bernardo Sayão, na entrada do município.

Segundo o titular da Divisão de Homicídios, Dauriedson Bentes, a reprodução simulada feita pela Polícia Científica do Estado apontou que não houve uma tentativa de execução direcionada diretamente à candidata. “Nós pedimos, dentre as perícias solicitadas nesse caso específico, a reprodução simulada, realizada na sexta-feira passada. Hoje saiu o resultado parcial dessa reprodução, respondendo alguns quesitos que a equipe policial fez nessa requisição”, explicou o delegado.

O relatório indica que, se alguém tivesse que ser atingido no suposto ataque, teria sido o esposo da candidata. “O mais importante de resposta aos quesitos foi que não se tratou de uma tentativa de execução direcionada à candidata. Se alguém tivesse que ser atingido, teria sido o esposo dela”, afirmou Bentes. Ele destacou que a investigação seguiu elementos científicos do protocolo utilizado pela ONU para definir o que é uma execução ou uma tentativa de execução.

Segundo o delegado, a investigação da Polícia Civil trabalha com duas linhas de investigação. A primeira busca saber se o suposto atentado teria sido criado por para promover alguma pessoa e a segunda linha trabalha com a possibilidade do ataque ter sido criado para gerar terror psicológico em determinado grupo político.

"Agora vamos trabalhar nesse sentido, a investigação é muito recente, estamos utilizando todas as ferramentas disponíveis, tem investigadores nas ruas, na inteligência, mas infelizmente ainda não conseguimos alcançar nem o autor e nem o mandante que pudesse nos dizer o que houve", disse o delegado.

O Caso

A candidata à prefeitura de Mãe do Rio, Lays do Sabá (PP), denunciou que sofreu um atentado na noite do dia 8 de setembro deste ano, quando o carro em que ela estava foi alvejado por pelo menos sete tiros, quando ela, o marido e um segurança saíam de um posto de combustíveis na avenida Bernardo Sayão, na entrada do município, localizado no nordeste paraense. Os ocupantes do veículo conseguiram fugir dos criminosos, se refugiando em um posto de combustível até a chegada da Polícia Militar.

No dia do atentado, Gabriel Andrade, marido da candidata e presente no veículo, falou à reportagem de O Liberal que os disparos foram feitos por dois homens que estavam numa motocicleta. “Paramos para comprar algumas coisas para levar para um jantar, quando saímos do posto eles vieram atrás, o da garupa estava com mochila de entregador, ele que fez os disparos, primeiro na frente do carro e depois atrás”, disse.