Candidata à prefeitura de Mãe do Rio sofre suposto atentado a tiros

A candidata à prefeitura de Mãe do Rio, Lays do Sabá (PP), denunciou que sofreu um atentado na noite deste domingo (08), quando o carro em que ela estava junto foi alvejado por pelo menos sete tiros, quando ela, seu marido e um segurança saíam de um posto de combustíveis na avenida Bernardo Sayão, na entrada do município localizado no nordeste paraense. A candidata conseguiu fugir dos criminosos, se refugiando num posto de combustível até a chegada da Polícia Militar.

Gabriel Andrade, marido da candidata e presente no veículo, falou à reportagem de O Liberal que os disparos foram feitos por dois homens que estavam numa motocicleta. “Paramos para comprar algumas coisas para levar para um jantar, quando saímos do posto eles vieram atrás, o da garupa estava com mochila de entregador, ele que fez os disparos, primeiro na frente do carro e depois atrás”, disse.

Apesar da violência do atentado, a candidata e os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos e passam bem, informou Gabriel Andrade. As circunstâncias exatas do ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Equipes das polícias Civil e Militar estiveram no local e conduziram as vítimas até a delegacia da cidade, onde prestaram depoimento.

O caso já causa grande repercussão na cidade, que vive o período eleitoral com crescente tensão e acusações mútuas. Lays do Sabá, que disputa o pleito contra o atual prefeito do município, Doido Rabelo (MDB), e com o bolsonarista Natan Tulio (PL), precisou se retornar e se refugiar no mesmo posto de combustível, onde aguardou a chegada da Polícia Militar.

As investigações sobre o atentado estão em andamento, com o apoio da Polícia Civil, e a segurança da candidata deve ser reforçada, informou o seu marido.

Prefeito se manifesta

O atual prefeito e candidato à reeleição, Doido Rabelo, se pronunciou sobre o episódio logo após o atentado contra sua adversária. Doido afirmou que entrou em contato com o delegado geral de Polícia Civil, delegado Valter Rezende, pedindo “rigorosa investigação sobre o fato, cujas circunstâncias precisam ser esclarecidas”.

"A Secretária de Segurança Pública do Estado, Segup, já está ciente do fato e em posse das imagens de câmeras de monitoramento que mostram o momento do ilícito, que, felizmente, não resultou em pessoas feridas”, informou a prefeitura do município.